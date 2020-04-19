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Aktüel

Antalya'da "mobil bando ve orkestrayla" konser

2020-04-19 17:05:51 -
Antalya'da "mobil bando ve orkestrayla" konser

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla üstü açık otobüsle kenti dolaşarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayanlara konser verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı bando ve orkestra, salgın nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan hafta sonunda üstü açık otobüsle mahalle mahalle dolaşarak verdiği konserlerle Antalyalılara coşku yaşattı.

İlk etapta Meltem, Bayındır ve Zafer mahalleri ile ANTKOOP Siteleri'nde gerçekleştirilen konserler büyük ilgi gördü.

Konser öncesi belediye ekipleri evleri dolaşarak vatandaşlara Türk Bayrağı hediye etti. Konser sırasında bayraklarla balkonlara çıkan vatandaşlar, orkestranın seslendirdiği marş ve şarkılara eşlik ederek eğlenceli zaman geçirdi.

Konserler 26 Nisan'a kadar devam edecek.

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