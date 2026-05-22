Antalya'da milletin malına çöken akbabalara darbe
Antalya'da polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmaları sonucu, kentte gerçekleştirilen 4 yankesicilik ile 4 iş yeri ve kurumdan hırsızlık vakasının zanlıları yakalanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde meydana gelen yankesicilik ve hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik projeli çalışma yürütüldü.
Yapılan incelemelerde polis ve jandarma sorumluluk alanlarında gerçekleşen 8 ayrı olayın şüphelilerinin aynı kişiler olduğu tespit edildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda Ü.İ. ve S.İ. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
