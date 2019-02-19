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Antalya'da mezarlıkta korkunç olay! Evine 100 metre kala...

Antalya'da yaşayan bir kişi, Kepez ilçesi Sinan Orta Mahallesi’nde bulunan mezarlıktaki çardağa kendini asarak intihar etti.

19 Şubat 2019 Salı 16:49
Antalya'da mezarlıkta korkunç olay! Evine 100 metre kala...

Antalya’da bir kişi, evine yakın bir noktada bulunan mezarlıktaki çardakta asılı halde, ölmüş olarak bulundu.

Olay, Kepez ilçesi Sinan Orta Mahallesi’nde bulunan mezarlıkta öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mezarlıkta bir şahsın çardakta asılı halde olduğunu görenler, durumu 112 Acil çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye gelen polis, şahsın 58 yaşındaki İmam K. olduğunu belirledi. Ayakları yere değdiği gözlenen adam, ekipler tarafından çardaktan indirildi. Ekipler, İmam K.’nin mezarlığa 100 metre uzağındaki evine giderek ailesine bilgi verdi.

Daha önce intihar teşebbüsünde bulunan şahsın intihar ettiği düşünülüyor. Ceset otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:49
  1. Antalya
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