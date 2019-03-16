Antalya'da mart ayında deniz sefası

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte günün en yüksek hava sıcaklığı 20, deniz suyu sıcaklığı 17 derece olarak ölçüldü.

Mart ayında güzel havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Plajı'nda denize girip, güzel havanın tadını çıkardı.

Bazı kent sakinleri sahilde aileleri ve çocuklarıyla deniz manzarası seyretmeyi tercih ederken, kimileri de yürüyüş yaptı.

Denize giren Coşkun Şentürk, yaptığı açıklamada, arkadaş grubuyla her gün denize girdiklerini söyledi.

Doğada vakit geçirmeyi sevdiklerini anlatan Şentürk, "Deniz suyu sıcaklığı dışarıdan daha güzel. Bugün hava biraz rüzgarlı. Sağlıklı olmak isteyenler denize girsin. Antalya her mevsim çok güzel." dedi.