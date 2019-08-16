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Antalya'da mango hasadı başladı

Gazipaşa ilçesinde hasadına başlanan mangonun tanesi 35 liradan alıcı buluyor- Üretici Hatice Güven:- "Bu yıl 5 bin civarında meyve bekliyoruz. Ürünlerimizi daha çok iç piyasada tüketiyoruz" - Esnaf Mehmet Türker:- "Yerli mangoya daha fazla talep var. Yabancı turistler çok tercih ediyor. Tadına bakan gelip bir daha alıyor"

16 Ağustos 2019 Cuma 17:26
Antalya'da mango hasadı başladı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hasadına başlanan mangonun tanesi 35 liradan satılıyor.

Üretici Sefa Oğuz ve Numan Güven tarafından, Muzkent Mahallesi'nde dört yıl önce kurulan mango serasında bu yılın hasadı yapıldı.

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Numan Güven'in yerine serayı devralan eşi Hatice Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaybettiği eşinin hayallerini gerçekleştirmeye çalıştığını söyledi.

Bahçe bakımını ortağıyla yaptığını aktaran Güven, "Dört yıl önce iki dekar alana 84 mango fidanı diktik. İlk ürünlerimizi geçen yıl hasat ettik. 2 bin 350 civarında mango meyvesi aldık. Yaklaşık 50 bin lira civarında kar elde ettik. Bu yıl 5 bin civarında meyve bekliyoruz. Ürünlerimizi daha çok iç piyasada tüketiyoruz. Lüks oteller, büyük marketler sürekli talep ediyor." diye konuştu.

Güven, mangonun bakımının kolay, ürünlerin organik ve lezzetli olduğunu vurguladı.

- "Tadına bakan bir daha alıyor"

Pazarcı esnafı Mehmet Türker ise özellikle yabancı turistlerin mangoya büyük ilgi gösterdiğini, tanesinin 35 liradan satıldığını belirtti.

Gazipaşa mangosunun büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Türker, "Taze olduğu için alıcısı çok. Tanesini 35 liradan satıyoruz. Yerli mangoya daha fazla talep var. Yabancı turistler daha çok tercih ediyor. Tadına bakan gelip bir daha alıyor." dedi.

- "Yatırımcı ortaklar arıyoruz"

Mango fidan üreticisi İlhan Alçar ise Gazipaşa'da tüm Türkiye'ye yetecek kadar mango fidanı yetiştirdiklerinin belirterek, mikro klimada mangonun yaygınlaştırılması için çalıştıklarını söyledi.

Muz ve narenciyedeki gelir kaybından dolayı üreticilerin mangoya ilgisinin arttığına değinen Alçar, "Gazipaşa'da kapalı alana 15 ile 20 dönüm arasında, açık alana ise 50-60 dönüm arasında ekim var. Mango alanları giderek genişliyor. Türkiye'de yerli üretim satılıyor. Zaman içerinde ihracat da olacak. Mango için yatırımcı arıyoruz. İki, üç yaşında aşılı mango fidanları var. Mango ağacı 300 yıl yaşıyor. Avrupa Birliği yılda 600 bin ton, 1,2 milyar dolarlık mango tüketiyor ve bu ürünü ithal ediyorlar. İhracatta 5 ile 8 avro arasında alıcı var." ifadesini kullandı.


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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 17:26
  1. Gazipaşa
  2. hasat
  3. mango
  4. muzkent
  5. Sefa Oğuz

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