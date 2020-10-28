  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Antalya'da lahmacun dürümlerinin içinden uyuşturucu çıktı
Aktüel

Antalya'da lahmacun dürümlerinin içinden uyuşturucu çıktı

Gözaltına alınan zanlı, tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 12:26:26 -
Antalya'da lahmacun dürümlerinin içinden uyuşturucu çıktı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde lahmacun dürümlerinin içine uyuşturucu gizlediği öne sürülen zanlı, tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Güney Jandarma Karakol Komutanlığı uygulama noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu.

Uyuşturucu arama köpeği, otobüsteki yolculardan M.Y'ye (25) tepki verdi. Bunun üzerine şüpheliye ait poşetin içindeki lahmacun dürümlerine gizlenen 800 gram esrar ele geçirildi.

Jandarmaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu'na varlığını sorgulatacak cevap! “Şimdi sıkı durun” deyip canlı yayında açıkladı
Siyaset

Kılıçdaroğlu'na varlığını sorgulatacak cevap! “Şimdi sıkı durun” deyip canlı yayında açıkladı

Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na CHP tarihind..
İslam düşmanı haçlı artığı Charli Hebdo'dan yeni alçaklık! Sosyal medya ayağa kalktı
Dünya

İslam düşmanı haçlı artığı Charli Hebdo'dan yeni alçaklık! Sosyal medya ayağa kalktı

Fransız Charlie Hebdo dergisi Türkiye karşıtlığı noktasında giderek hadsizleşiyor. Hz.Muhammed'e hakaretler eden karikatürlerle seviyesizliğ..
Bayraktar şamarladı karanlık Oda salağa yattı
Gündem

Bayraktar şamarladı karanlık Oda salağa yattı

Yerli ve milli İHA ve SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar, CHP yandaşı TELE 1'in "Türk Bayraktar TB2 İHA motorlarının askeri kullanım sertifi..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay