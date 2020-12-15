Antalya'da kuvvetli yağışın ardından hasar tespiti yapılıyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da taşkın, heyelan, sel ve su baskınlarına neden olan kuvvetli yağış, etkisini azalttı, bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Kent merkezi ve ilçelerde aralıklarla etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak, seralarda, meyve bahçelerinde hasara neden oldu, yağıştan bazı ev ve iş yerlerinde baskınlar yaşandı.

Sabah saatlerinde etkisini azaltan yağışla birlikte İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bölge genelinde hasar tespit çalışması başlatıldı.

Kuvvetli sağanak sonrası oluşan sel ve su baskınlarından ve doludan hasar gören seraları, meyve bahçelerini gezen ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. Üreticiler de bahçe ve seralarındaki suyu tahliye etmeye çalışıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan kriz masası koordinesinde 150 personel de farklı noktalarda su tahliye çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Meteoroloji yetkileri, akşam saatlerine kadar yağışın aralıklarla hafif şekilde süreceğini, pazartesi gününe kadar da bölgede yağış beklenmediğini bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, kesin zararın tespit edilmesi için suyun tamamen çekilmesi gerektiğini, seralarda suyun uzun süre kalması durumunda ürünlerde çürüme, verim ve kalite düşüklüğü olabileceğini kaydetti.

- "Seralar sular altında kaldı"

Muratpaşa Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, AA muhabirine, Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde hasar meydana gelen bölgelerde hasar tespit komisyonunun çalışma yaptığını söyledi.

Bazı derelerin taşması sonucu seraların sular altında kaldığını dile getiren Alp, şunları kaydetti:

"Suyun seralara girmesi sonucu hasat dönemindeki ürünler zarar gördü, seralarda hasar oluştu. Hasar tespit komisyonu ekibi, selden dolayı bazı seralara giremiyor, buralarda su tahliyesi gerçekleştiriliyor. Ne kadarlık hasar oluştuğu çalışmalar tamamlanınca belli olacak. Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde yaklaşık 500 dönümlük serada hasar oluştu. Doludan dolayı cam seralarda kırılma, plastik seralarda delinmeler oldu. Çilek gibi bazı ürünler ıslandığı zaman çürür. Hasat dönemindeki bazı ürünler sağanaktan zarar gördü."

- Evsiz kalan 81 kişi yurda yerleştirildi

Muratpaşa ilçesinde belediye ekipleri, sel ve su baskınları yaşanan 60 noktada tahliye çalışması gerçekleştirdi. Ermenek ve Güzeloba mahallelerinde baskın sonucu evleri kullanılamayacak hale gelen 81 kişi, belediye ekiplerince kurtarılarak, Kızıltoprak Kız Öğrenci Yurduna yerleştirildi.

- Kumluca'da sele kapılan otomobil hurdaya döndü

Bu arada, Kumluca ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde Soner Kırdal'a ait park halindeki otomobil, dün sağanak sırasında oluşan sele kapılarak dere yatağına sürüklendi. Bulunduğu yerden yaklaşık beş kilometre uzaklıktaki Sarıcasu Mahallesi Baysı deresi köprüsünün ayağına takılı halde bulunan otomobilin hurdaya döndüğü görüldü.

Kurtarıcı yardımıyla otomobilini bulunduğu yerden kaldıran Kırdal, "Otomobilimin kullanılamaz hale gelmesine üzüldüm. Ancak içerisinde kimsenin olmaması tek teselli kaynağımız." ifadesini kullandı.

