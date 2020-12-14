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Aktüel Antalya'da kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor
Aktüel

Antalya'da kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor

Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskını meydana geldi - Meteoroloji yetkilileri, gece boyunca etkisini artırarak devam etmesi beklenen yağışa karşı tedbirli olunmasını istedi

Yeniakit Publisher
2020-12-14 01:52:41 -
Antalya'da kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da etkili olan kuvvetli yağışla birlikte il merkezinde su baskınları meydana geldi.

Antalya'da devam eden gök gürültülü sağanak nedeniyle Muratpaşa ilçesi Güzeloba, Güzelbağ ile Kundu turizm merkezindeki birçok ev ve iş yerini su bastı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ev ve iş yerlerinde su tahliye motorlarıyla çalışma gerçekleştirirken, bazı araçların biriken sular nedeniyle yollarda kaldıkları görüldü.

Güzeloba Mahallesi'nde su basan giriş kat dairesinde mahsur kalan Gürcistan uyruklu Maria Dolidze, itfaiye ekiplerince yatak odasının penceresindeki demirler kesilerek kurtarıldı.

Obakent sitesinde meydana gelen su basması olayına giden polis ekipleri ise yağış nedeniyle site önü kapanınca mahsur kaldı.

İtfaiye ekipleri tarafından botla ulaşılan polis ekibi, araçlarında kalacaklarını ve çekici bekleyeceklerini belirtti.

Kundu turizm merkezindeki bir pazar yerindeki çok sayıda işletme sular altında kaldı.

İtfaiye ekipleri ile işletme sahipleri ve çalışanlarının suyu tahliye etmek için çalıştıkları görüldü.

- "Zararımız çok büyük"

Market sahibi İbrahim Halil Bulut, 4 yıldır pazar yerinde esnaflık yaptığını belirterek, her yağmur yağdığında işletmesini su bastığını söyledi.

Pazar yerindeki altyapının kötü olmasından dolayı yağmur sularını boşaltamadığını ifade eden Bulut, "Her seferinde perişan oluyoruz. Belediyemizden tek ricamız burada bir altyapı çalışması yapılmasıdır. Zararımız çok büyük. Bütün eşyalarımız su içinde." diye konuştu.

Ayakkabı mağazası işleten Serhat Tunç da önceki yıllarda aynı sorunu yaşadıklarını vurgulayarak, altyapı sorununun bir türlü çözülemediğini belirtti.

Pazardaki tüm esnafın gecenin bir yarısında evlerinden çıkarak dükkanlarını kurtarmaya geldiğini ifade eden Tunç, "Şu anda yaklaşık 250 bin liralık zararım var." dedi.

Meteoroloji yetkilileri, gece boyunca etkisini artırarak devam edecek ve zaman zaman dolu şeklinde düşmesi beklenen yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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