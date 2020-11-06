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Aktüel Antalya'da kumar oynayan 43 kişiye para cezası
Aktüel

Antalya'da kumar oynayan 43 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-06 13:49:13 -
Antalya'da kumar oynayan 43 kişiye para cezası

ANTALYA (AA) - Antalya'da kumar oynayan kişilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket etmekten para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynatıldığı belirlenen Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, Kovid-19 tedbirlerine uymayan, 41'i kumar oynayan 43 kişiye toplam 185 bin 675 lira para cezası uygulandı.

Kumar oynamada kullanılan malzemelere de el konuldu.

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