  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Antalya'da kumar oynayan 40 kişiye 187 bin 475 lira ceza
Aktüel

Antalya'da kumar oynayan 40 kişiye 187 bin 475 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-21 13:52:24 -
Antalya'da kumar oynayan 40 kişiye 187 bin 475 lira ceza

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 40 kişiye 187 bin 475 lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sahilkent, Hasyurt ve Turunçova mahallelerindeki bazı adreslerde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adreslere düzenlenen operasyonda 40 kişiye kumar oynamak, sosyal mesafe kuralını ihlal etmek ve maske takmamaktan toplam 187 bin 475 lira ceza kesildi.

Kumar oynatılan işletmenin ruhsatı iptal edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sürpriz isim ilk kez göründü! Şaşmaz Uyanış Büyük Selçuklu'da
Medya

Sürpriz isim ilk kez göründü! Şaşmaz Uyanış Büyük Selçuklu'da

TRT'nin sevilen tarih dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu'nun 13. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Dizinin oyuncu kadrosuna katılan yeni isim ilk kez..
Bir ülke daha Çin'i öcü ilan etti
Dünya

Bir ülke daha Çin'i öcü ilan etti

Kanada ve müttefiklerinin Çin konusunda önemli endişeleri olduğunu söyleyen Kanada Ulusal Savunma Bakanı Harjit Sajjan, Çin dünyanın farklı ..
Doğu Perinçek'ten ilginç koronavirüs aşısı açıklaması
Siyaset

Doğu Perinçek'ten ilginç koronavirüs aşısı açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, koronavirüse karşı hangi aşıyı olacağını sosyal medya hesabından açıkladı.
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay