Antalya'da kumar oynayan 40 kişiye 187 bin 475 lira ceza
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 40 kişiye 187 bin 475 lira ceza uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sahilkent, Hasyurt ve Turunçova mahallelerindeki bazı adreslerde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Adreslere düzenlenen operasyonda 40 kişiye kumar oynamak, sosyal mesafe kuralını ihlal etmek ve maske takmamaktan toplam 187 bin 475 lira ceza kesildi.
Kumar oynatılan işletmenin ruhsatı iptal edildi.