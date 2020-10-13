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Aktüel Antalya'da kayınvalidesini öldürdüğü öne sürülen şüpheli adliyeye sevk edildi
Aktüel

Antalya'da kayınvalidesini öldürdüğü öne sürülen şüpheli adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-13 14:30:30 -
Antalya'da kayınvalidesini öldürdüğü öne sürülen şüpheli adliyeye sevk edildi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde kayınvalidesini silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Mahir İ'nin (42), İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, damat, jandarmaların güvenlik önlenmeli altında adliyeye getirildi.

Mahir İ'nin ayrı yaşadığı ve halen Antalya Kadın Sığınma Evi'nde olan eşiyle tekrar bir araya gelmek için cinayet günü kayınvalidesiyle görüşmeye geldiği belirtildi.

Kayınvalidesinin ara buluculuk isteğini kabul etmemesine sinirlenen şüphelinin evden ayrıldıktan bir süre sonra tabancasını alarak geri döndüğü ve yaşanan tartışma sırasında Makbule Can'ı öldürdüğü ileri sürüldü.

Haskızılören Mahallesi'nde yaşayan Makbule Can'ın (64) dün evinden gelen silah seslerini duyan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Eve gelen ekipler, kadının cesedini bulmuştu.

Cinayet şüphelisi Mahir İ, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla saklandığı yerde yakalanmıştı.

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