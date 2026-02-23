  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri Ne yaptıkları fark edilince apar topar camiden kovuldular İtirafçı Servet Yıldırım: İmamoğlu’na ‘hırsız’ derim, babasına parayı ben taşıdım Trump diplomasisi Gazze Barış Kurulu ve sıfır başarı! Soykırım ve işgal devam ediyor Bakan Şimşek rakam verdi! Vergi sisteminde tarihi makas değişikliği Türkiye bir ayıptan daha kurtulacak CHP’nin şaibeli kurultay davasından olay ifadeler: En çok parayı kim verirse oylar ona! İstanbul ekibinden il başkanına 300 bin dolar 100 yıldır karanlık zihniyetleri değişmedi! Laikçi yobazlar toplumu bölüyor AK Partili hekim vekil TTB’ye teşhisi koydu! “TTB, bir halk sağlığı sorunu olması yanında, hekim sağlığı sorunudur” Bu ramazan bir başka geçiyor: Oruç tutuyoruz, kin tutmuyoruz
Aktüel Antalya’da katil zanlısı saklandığı adreste yakalandı
Aktüel

Antalya’da katil zanlısı saklandığı adreste yakalandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Antalya’da katil zanlısı saklandığı adreste yakalandı

Antalya’da alacak-verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldüren şahıs, polis tarafından saklandığı adreste yakalandı.

Antalya’da alacak-verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldüren şahıs, polis tarafından saklandığı adreste yakalandı. Katil zanlısı, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün sabah saat 08.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Güllük Caddesi üzerindeki bir apartmanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan Yakup Önal ve Y.N.K. bir kıraathanede buluştu. Ticari taksi ile binanın önüne gelen Y.N.K. ve Önal birlikte içeri girdikten sonra aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Y.N.K., üzerinde taşıdığı silahı çıkartarak Yakup Önal’a ateş etti. Y.N.K. kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yakup Önal’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Önal’ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı teknik takip sonucu Y.N.K.’nin saklandığı yer belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı saklandığı yere düzenlenen operasyonla yakaladı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.N.K., çıkarıldığı mahkemece ’kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23