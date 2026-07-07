Antalya'da kadın kooperatifi mağazası 6 ayda 8 bin 548 ürün sattı, gelir üreticiye gitti
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Muratpaşa Belediyesi'nin 2022'de açtığı mağaza 20 kooperatifle başladı, bugün 41 kadın kooperatifine ulaştı. 6 aylık gelir 3 milyon 135 bin lira oldu.
6 ayda 8 bin 548 ürün satıldı
Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin kadın kooperatiflerinin el emeği ürünlerini tüketiciyle buluşturmak için açtığı mağaza, 6 ayda 8 bin 548 ürün sattı. Mağaza, elde ettiği 3 milyon 135 bin lira geliri doğrudan üretici kadın kooperatiflerine gönderdi.
Mağaza 2022'de 20 kooperatifle açıldı, bugün 41'e ulaştı
Belediye, kadınların üretime katılımını desteklemek ve el emeğini ekonomik değere dönüştürmek için mağazayı Eylül 2022'de Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda açtı. Mağaza faaliyetine 20 kadın kooperatifiyle başladı. Bugün 41 kadın kooperatifinin ürünleri raflarda yer alıyor.
En çok doğal gıda ürünleri ilgi gördü
Yılın ilk yarısında mağazada en fazla ilgiyi kadınların el emeğiyle hazırladığı doğal gıda ürünleri çekti. Erişteden reçele, pekmezden sirkeye, tarhanadan coğrafi işaretli Tavşan Yüreği zeytinine kadar geniş bir ürün yelpazesi rafları doldurdu. El emeği hediyelik eşyalar da ziyaretçilerin ilgisini çekti.
Fiyatı üretici kadın belirliyor
Mağaza konsinye satış modeli uyguluyor. Her kooperatif ayrı bir raf alanı kullanıyor, ürünlerin fiyatını doğrudan üretici kooperatif belirliyor. Böylece kadınlar kendi emeklerinin karşılığını bizzat tayin ediyor, gelir doğrudan üreticiye ulaşıyor.
Yaz sezonunda plaj ürünleri öne çıkıyor
Turizm kenti Antalya'da yaz sezonuyla birlikte plaj çantaları ve plaj kıyafetleri de öne çıkan ürünler arasına girdi. Kadın kooperatiflerinin el emeği ürünleri, yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.