Antalya'da kadın kooperatifi mağazası 6 ayda 8 bin 548 ürün sattı, gelir üreticiye gitti

6 ayda 8 bin 548 ürün satıldı

Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin kadın kooperatiflerinin el emeği ürünlerini tüketiciyle buluşturmak için açtığı mağaza, 6 ayda 8 bin 548 ürün sattı. Mağaza, elde ettiği 3 milyon 135 bin lira geliri doğrudan üretici kadın kooperatiflerine gönderdi.

Mağaza 2022'de 20 kooperatifle açıldı, bugün 41'e ulaştı

Belediye, kadınların üretime katılımını desteklemek ve el emeğini ekonomik değere dönüştürmek için mağazayı Eylül 2022'de Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda açtı. Mağaza faaliyetine 20 kadın kooperatifiyle başladı. Bugün 41 kadın kooperatifinin ürünleri raflarda yer alıyor.

En çok doğal gıda ürünleri ilgi gördü

Yılın ilk yarısında mağazada en fazla ilgiyi kadınların el emeğiyle hazırladığı doğal gıda ürünleri çekti. Erişteden reçele, pekmezden sirkeye, tarhanadan coğrafi işaretli Tavşan Yüreği zeytinine kadar geniş bir ürün yelpazesi rafları doldurdu. El emeği hediyelik eşyalar da ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Fiyatı üretici kadın belirliyor

Mağaza konsinye satış modeli uyguluyor. Her kooperatif ayrı bir raf alanı kullanıyor, ürünlerin fiyatını doğrudan üretici kooperatif belirliyor. Böylece kadınlar kendi emeklerinin karşılığını bizzat tayin ediyor, gelir doğrudan üreticiye ulaşıyor.

Yaz sezonunda plaj ürünleri öne çıkıyor

Turizm kenti Antalya'da yaz sezonuyla birlikte plaj çantaları ve plaj kıyafetleri de öne çıkan ürünler arasına girdi. Kadın kooperatiflerinin el emeği ürünleri, yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.