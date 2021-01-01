  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Antalya'da iş yeri yangınını itfaiye söndürdü
Aktüel

Antalya'da iş yeri yangınını itfaiye söndürdü

Yeniakit Publisher
2021-01-01 02:06:50 -
Antalya'da iş yeri yangınını itfaiye söndürdü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişi, sahibi olduğu halı ve zücaciye mağazasında çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Side Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde Zeyrek Salıcı'ya ait tek katlı halı ve zücaciye mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın sırasında içeride bulunan ve dumandan etkilenen Salıcı, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, mağazanın yanındaki telefon satış ve tamir dükkanında da hasar oluştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ne iPhone ne Samsung! İşte zirveye oturan telefon
Teknoloji

Ne iPhone ne Samsung! İşte zirveye oturan telefon

Xiaomi Mi 11, Snapdragon 888 işlemcisini kullanan ilk akıllı telefon olma yolunda ilerliyor. Henüz resmi olarak piyasaya çıkmasa da, AnTuTu ..
Skandal iddia! Bakan Yardımcısı Yavuz o tiyatro için yönetmelik değiştirdi
Gündem

Skandal iddia! Bakan Yardımcısı Yavuz o tiyatro için yönetmelik değiştirdi

Tiyatrolardan Sorumlu Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'ye sürekli hak..
Kadir Mısıroğlu yıllar önce Müslümanları böyle uyardı!
Gündem

Kadir Mısıroğlu yıllar önce Müslümanları böyle uyardı!

Kadir Mısıroğlu, yıllar önce yaptığı konuşmasında, Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifini hatırlatarak Hristiyanlar gibi 'yılbaşı' kutlayan..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay