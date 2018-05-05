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Antalya'da iki hırsız binlerce lirayı çalıp kayıplara karıştı

Antalya'da silahla etkisiz hale getirdikleri kadın çalışana kelepçe takan kar maskeli 2 soyguncu, döviz bürosundaki 25 bin lira ile 8 bin euroyu alarak kaçtı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:13
Antalya'da iki hırsız binlerce lirayı çalıp kayıplara karıştı

Antalya'da Tesisler Caddesi'nde bir döviz bürosuna gelen kar maskeli 2 kişinin, görevli kadını silahla etkisiz hale getirerek, kelepçe taktığı öne sürüldü.

Döviz bürosundaki 25 bin lira ile 8 bin eualan şüpheliler, yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Bölgenin denize yakın olması nedeniyle denizde ve bölgede güvenlik önlemi alındı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:13
  1. Antalya

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