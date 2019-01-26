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Antalya'da hortum, otobüsü devirdi! Yaralılar var

Antalya Havaalanı'nda etkili olan fırtına ve hortum nedeniyle bir otobüs devrildi.

26 Ocak 2019 Cumartesi 12:02
Antalya'da hortum, otobüsü devirdi! Yaralılar var

Antalya'da 24 Ocak'tan itibaren etkili olan şiddetli yağış, kuvvetli fırtına ve hortum nedeniyle bölgede zor anlar yaşanıyor. Kentte 3 gündür etkili olan şiddetli yağış ve kuvvetli fırtına halen etkisini sürdürüyor. Hızı zaman zaman 90 kilometreyi aşan fırtınanın etkisiyle özellikle Antalya'nın batı ilçeleri Kemer, Kumluca ve Finike'de hortumlar oluştu. Hortumlar nedeniyle 14 kişi yaralandı.

Yaralılardan bahçede portakal toplarken kafasına çarpan sert cisim nedeniyle ağır yaralanan Berivan Karakeçili (13) ile hortumun sürüklediği Bayram Demir (40) kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Demir'in cenazesi Finike Sahilkent, Karakeçili'nin cenazesi ise memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Berivan Karakeçili'nin ailesiyle mevsimlik tarım işçisi olarak Antalya'ya geldiği, bu yüzden eğitimini yarıda bıraktığı öğrenildi.

Havalimanında hortum otobüsü devirdi

Kent merkezinde hortumun görüldüğü diğer bir nokta ise Antalya Havalimanı çevresi oldu. Antalya Havalimanı'nda bir otobüs şiddetli fırtınadan devrildi. Güzeloba Mahallesi'nde oluşan hortum havalimanına kadar ilerledikten sonra etkisini kaybetti. Hortumun geçtiği noktalarda ağaçlar devrildi, tabelalar uçtu, enerji nakil hatları zarar gördü.

Üniversiteli Kader Buse Acar aranıyor

Kemer Sanayi Sitesi önünde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, annesi Ayla Acar ile babasını ziyarete giderken hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kayboldu.

Dere suyuna kapılan araçta kaybolan üniversite öğrencisi Acar'ı bulmak için çalışma başlatıldı. Baba Ahmet Acar, acısını, "5 yaşındaki kızım Ayşe Aslı Acar'ı da 22 yıl önce trafik kazasında kaybetmiştim. Kader..." sözleriyle anlatmaya çalıştı.

Kemer'de hortum nedeniyle Kemer Devlet Hastanesinin çatısı açıldı, bahçesindeki onlarca ağaç devrildi. Çatı parçaları ve ağaçların devrildiği hastanenin otoparkındaki yaklaşık 100 otomobilde hasar oluştu. Hastanede tedavi gören bazı hastalar, yaşanan sorun nedeniyle Antalya'daki hastanelere sevk edildi.

Seraları su bastı

Kumluca, Finike ve Serik ilçelerinde şiddetli yağış, fırtına ve hortumlar nedeniyle çok sayıda sera zarar gördü.

Kent genelinde çok sayıda portakal ve nar bahçesini su bastı.

Kumluca'da etkili olan fırtına Karatepe Stadı'nın demirlerinin yıkılmasına neden oldu. Kaş ilçesinde yağış sonrası Koca Göl'de su taşkını meydana geldi, göl etrafındaki seralarda su birikintileri oluştu.

Konyaaltı ilçesindeki Balıkçı Barınağı'nda meydana gelen hortum nedeniyle bazı balıkçı tekneleri battı. Çok sayıda tekne ve bot zarar gördü. Dev dalgaların oluştuğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denizin rengi de sel suları nedeniyle değişti.

Antalya-Korkuteli kara yolunda, dağlık alandan düşen taşlar nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı. Kentte fırtına nedeniyle çok sayıda tabela uçtu, küçük ağaçlar ve direkler devrildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ağaçlar ve direklerin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Hasar tespit çalışmalarına başlandı

Kentte bir yandan hasar tespit çalışmaları yapılırken bir yandan da zarar gören vatandaşlara yardımlarda bulunuldu. Kamu kurum ve kuruluşları ile belediye ekipleri, 24 saat esasıyla çalışarak vatandaşların yardımına koştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, doğal afetlerden etkilenen alanlarda inceleme yaparak, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 12:02
  1. Şanlıurfa
  2. Konya
  3. son dakika
  4. antalya
  5. havaalanı
  6. yaralı
  7. Antalya Havalimanı

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