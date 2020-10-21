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Aktüel Antalya'da havadan yapılan denetimlerde 227 sürücüye ceza uygulandı
Aktüel

Antalya'da havadan yapılan denetimlerde 227 sürücüye ceza uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 13:40:34 -
Antalya'da havadan yapılan denetimlerde 227 sürücüye ceza uygulandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da havadan yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymadıkları tespit edilen 227 sürücüye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent trafiği 13-19 Ekim'de helikopter ve drone aracılığıyla denetlendi.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, denetim faaliyetlerinin etkin gerçekleştirilmesi ve sürücülerdeki yakalanma riski duygusunun sürekli üst düzeyde tutulması amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde, "sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolunda zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek" gibi ihlaller tespit edildi.

Denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen 227 sürücüye para cezası uygulandı.

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