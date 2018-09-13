Antalya'da hastane acil servisi önünde tartışma kanlı bitti

Olay, bugün akşam saatlerinde Korkuteli Devlet Hastanesi Acil Servisi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir anlaşmazlık sonucu İsmail Y. isimli bir vatandaş, Korkuteli Devlet Hastanesi Acil Servisinde kayıt yapan engelli çalışan Emrah Ünal’ı (37) vurdu. Emrah Ünal olay yerinde yaşamını yitirirken, İsmail Y. (44) kafasına sıkarak ağır yaralandı. Ünal, Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, İ.Y. ağır yaralı olarak Antalya’ya sevk oldu. Polis olay ile ilgili tahkikat başlattı.