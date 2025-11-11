  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Beyaz Saray'da tarihi zirve: Şara, Trump'la görüşen ilk Suriye lideri oldu

27 mahkûm cezaevinde ölü bulundu! Mahkûmların neden öldüğü araştırılıyor

Sokak Röportajında Şok İfşa: Ekonomiyi kötüleyen adam kumarbaz çıktı

İspanya tarihi bir karara imza attı: İsponyol Piskoposa soruşturma başlatıldı! Batı 'pedofili' bataklığında

Almanya’dan dev savunma hamlesi: 1 milyar euroluk helikopter anlaşması imzalandı

BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü

Futbolda şike operasyonu! Müsabaka sonucunu etkileme suç mu? “Şike Suçu Nasıl Oluşur? Avukat Özer Alişan Ekren: Menfaat ve Kast Şart!”

Avrupa savunmasında yeni dönem: İngiltere ve Almanya’dan 2.000 km menzilli füze hamlesi!

Futbolda Bahis depremi! Hakem, Futbolcu ve yönetici Kamu görevlisi sayılır mı?

Osman Gökçek'ten çarpıcı iddialar: Yine Özgür yine hakaret diyerek açıkladı! CHP camiasını sarsan iddia
Yerel Antalya'da hareketli gece! Emniyet müdürünün üzerine araç sürdü!
Yerel

Antalya'da hareketli gece! Emniyet müdürünün üzerine araç sürdü!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Antalya'da dur ihtarına uymayan ve il emniyet müdürünün bulunduğu ekibin üzerine araç süren sürücü ateş açılarak durduruldu.

Olay Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2830 üzerinde önceki gece saatlerinde meydana gelen olayda. Cihan G.’nin kullandığı 07 BHL 253 plakalı camları film ile kaplı otomobil Yeşildere Mahallesi ara sokaklarda rutin denetimlerini yapan mahalle bekçilerinin ’Dur’ ihtarına uymayarak aracı görevlilerin üzerine sürüp kaçmaya başladı. Olayın telsiz anonslarına yansıması üzerine bölgede bulunan polis ekipleri kaçan aracı yakalamak için önlem aldı. Ara sokaklardan hızla ilerleyen ve 2830 sokağa çıkan aracı tekrar durdurmak isteyen polis ekibinin de dur ihtarını dikkate almayan otomobil sürücüsünü durdurmak için ekipler havaya ateş açtı.

Emniyet müdürünün bulunduğu grubun üzerine araç sürdü

Otomobil sürücüsü tüm uyarılara rağmen bir kez daha ekiplerin üzerine aracı sürerek kaçmayı sürdürdü. Bu sırada araç sürücüsü göreve geldiği ilk günden bu yana Zeytinköy’de (Yeşildere Mahallesi) uyuşturucu ile mücadele amacıyla bölgede denetim ve ekiplerin çalışmalarını sık aralıklarla takip eden Antalya İl Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu ve beraberindeki grubun bulunduğu noktaya kaçışını sürdürdü. Aracın hızla üzerlerine doğru geldiği fark eden İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu ve beraberindekiler uyarılara aldırış etmeyerek ilerlemeyi sürdüren otomobilin saldırı niteliğinde olabileceği değerlendirerek bir kez daha dur ikazında bulunduktan sonra önce havaya ardından da otomobilin lastiklerine doğru ateş açtı.

Lastiklerine ateş açılarak durduruldu

Açılan ateş sonucu lastikleri patlayan araç jantlarının üzerinde birkaç yüz metre daha ilerledikten sonra ekipler tarafından kapatılan sokak çıkışında durduruldu. Araçtan inmeleri yönünde uyarı yapılan otomobilde bulunan Cihan G., Hüseyin K., Görkem D., Murat D., Musa G. ekiplere direndi. Olay yerine gelen diğer ekiplerin yardımıyla 5 şahıs gözaltına alındı. Ayağından yaralandığı öğrenilen Hüseyin K. adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk tedavisinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin dur ikazına uymayarak kaçan ve İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu’nun bulunduğu grubun üzerine araç süren sürücü Cihan G.’nin ilk ifadesinde arkadaşları ile otomobille gezmek amacıyla dışarı çıktıkları ve alkol aldıklarını, geç saatlerde uyuşturucu madde temin etmek amacıyla Zeytinköy bölgesine geldikleri ve alkollü olmaları nedeniyle bekçilerin dur ihtarına uymayarak kaçtıklarını belirttikleri öğrenildi. Olay anı ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

TAG Otoyolu’nda Trafik Uyarısı!
TAG Otoyolu’nda Trafik Uyarısı!

Yerel

TAG Otoyolu’nda Trafik Uyarısı!

Bingöl Solhan’da trafik kazası! 1 Ölü ve yaralılar var
Bingöl Solhan’da trafik kazası! 1 Ölü ve yaralılar var

Yerel

Bingöl Solhan’da trafik kazası! 1 Ölü ve yaralılar var

Ehliyetsiz sürücü trafikte terör estirdi
Ehliyetsiz sürücü trafikte terör estirdi

Gündem

Ehliyetsiz sürücü trafikte terör estirdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan’ın "yalan konuşuyorsun" dediği öğretmen, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Gündem

Erdoğan’ın “yalan konuşuyorsun” dediği öğretmen, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Yalan konuşuyorsun" dediği atanamayan öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı. Söz konusu öğretmenin video..
BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü
Dünya

BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü

Sudan Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb Babiker, 3000 masum vatandaşın adı geçen o katliamla ilgili yaptığı açıklamada BAE'nin Paralı ..
CHP Şişli İlçe Başkanı’ndan 10 Kasım provokasyonu
Gündem

CHP Şişli İlçe Başkanı’ndan 10 Kasım provokasyonu

CHP Şişli İlçe Başkanı Canercan Kartal, 10 Kasım’ı siyasete alet ederek okul kapısında provokasyon çıkardı. Mustafa Kemal’in ölüm yıl dönümü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23