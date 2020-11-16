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Aktüel Antalya'da hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Aktüel

Antalya'da hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 14:10:53 -
Antalya'da hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, kazada 2 kişi yaralandı.

Süleyman A'nın kullandığı 07 H 0029 plakalı hafif ticari araçla Anıl Kasap yönetimindeki 07 ABD 557 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı'nda çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazada hafif yaralanan araçtaki Özlem K. ve Şükran Ç. hastanede tedavi altına alındı.

Sürücü Süleyman A. polis tarafından gözaltına alındı.

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