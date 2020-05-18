  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Aile yapımıza konan bomba patlamadan...

Kadir gecesi

Günahsız bir kul olmayı hedefleyelim

Bir ayet... Bir hadis...

Hadislerle aile! Ailem için afiyet dilerim
için kalan
Aktüel

Antalya’da fuhuş operasyonu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bir evde fuhuş yaptırıldığı ihbarını alan polis, 3 günlük fiziki takip sonrası eve düzenlediği baskında bir kişiyi gözaltına aldı, 2 Kırgız uyruklu bayanı sınır dışı etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 16:22:30 -
Antalya’da fuhuş operasyonu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bir evde fuhuş yaptırıldığı ihbarını alan polis, 3 günlük fiziki takip sonrası eve düzenlediği baskında bir kişiyi gözaltına aldı, 2 Kırgız uyruklu bayanı sınır dışı etti.


Edinilen bilgilere göre, olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, 15 Mayıs günü Cumhuriyet Mahallesinde 3 katlı yeşil bir binada fuhuş yapıldığı yönünde ihbar aldı. Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği personelleri bahse konu evi 3 gün boyunca fiziki takibe aldı. Çalışmalar neticesi ikamette fuhuş yapıldığı yönünde bir takım bilgilere ulaşan emniyet güçleri, ikamete akşam saatlerinde erkek şahısların giriş çıkış yaptığını tespit etti. Cumhuriyet savcısının talimatı ile ikamette arama yapan polis, ikamet içerisinde ev sahibi S.K. İle birlikte S.S. ve Kırgızistan uyruklu A.K., K.T. adlı 3 kadının yanı sıra evde müşteri olarak bulunan 2 erkek tespit etti.


Hakkında fuhuşa teşvik ve aracılık etmek suçundan işlem yapılan “Hasret” takma isimli S. K. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Kırgızistan uyruklu şahıslar işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı