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Aktüel Antalya'da FETÖ/PDY soruşturmalarında 4 şüpheli yakalandı
Aktüel

Antalya'da FETÖ/PDY soruşturmalarında 4 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 20:53:25 -
Antalya'da FETÖ/PDY soruşturmalarında 4 şüpheli yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması adına Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile merkez ve dış ilçeler terörle mücadele büro amirliklerinin çalışmaları neticesinde 4 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan ve haklarında işlem başlatılan şüphelilerden 2'si alınan ifadelerinin ardından savcılık talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 1 zanlı, adli kontrol şartı ile salıverildi. Diğer şüpheli ise soruşturmasının yürütüldüğü ilin emniyet müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

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