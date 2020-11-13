Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu belirlenenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kepez ilçesinde "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evine düzenlenen operasyonda, ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen ve hakkında arama kararı bulunan A.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bir başka operasyonda ise Polis Akademisinden daha önce ilişiği kesilen 3 şüpheli yakalandı, çok sayıda dijital materyale el konuldu.