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Aktüel Antalya'da FETÖ sanığı iki eski astsubaya hapis cezası
Aktüel

Antalya'da FETÖ sanığı iki eski astsubaya hapis cezası

Yeniakit Publisher
2021-01-06 11:53:42 -
Antalya'da FETÖ sanığı iki eski astsubaya hapis cezası

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan iki eski astsubay, hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.A. ve A.Y. ile avukatları katıldı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanıkların örgüt üyeleriyle ankesörlü telefonla irtibata geçtiklerini belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Söz verilen sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanık A.Y'nin 6 yıl 10 ay 15 gün, A.A'nın ise 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sanıkların hükümle birlikte bırakılmasına, duruşma savcısı itiraz etti.


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