Antalya'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 2'si tutuklandı
ANTALYA (AA) - Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İlçe Büro Amirliği ekiplerince FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 2'si soruşturmalarının sürdüğü illere gönderildi.
Zanlılardan 6'sı ise savcılığın talimatıyla emniyetten salıverildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.