Antalya'da feci motosiklet kazası: 20 yaşındaki genç Mert Öz hayatını kaybetti

Antalya'da kontrolünü kaybettiği motosikletle yol kenarındaki direğe çarpan 20 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Önceki gün akşam saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Namık kemal Bulvarı yan yol üzerinde meydana gelen kazada Mert Öz'ün (20) hakimiyetini kaybettiği motosiklet yol kenarındaki direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç yaklaşık 30 metre savruldu. Kazayı gören mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri, yerde kanlar içerisinde yatan yaralı genci ilk müdahalesinin ardından ambulansa hastaneye kaldırdı. Ancak talihsiz genç doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan savcılık incelemesi ve otopsinin ardından Mert Öz'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Osmaniye'ye götürüldü.