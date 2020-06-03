  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Antalya’da ev sahibi uyurken sinekliği bile çaldılar

Antalya’nın Alanya ilçesinde ev sahibi uyurken eve giren hırsız ya da hırsızlar, 750 lira, 2 cep telefonu, sineklik, ceket gibi eşyaları alıp kayıplara karıştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 15:44:26 -
Antalya’da ev sahibi uyurken sinekliği bile çaldılar

Antalya’nın Alanya ilçesinde ev sahibi uyurken eve giren hırsız ya da hırsızlar, 750 lira, 2 cep telefonu, sineklik, ceket gibi eşyaları alıp kayıplara karıştı.


Hırsızlık olayı, bu sabah saatlerinde Elikesik Mahallesi’nde Fatma ve Kemal Eroğlu çiftine ait evde yaşandı. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, ev sahibi uyurken pencereyi satır yardımıyla aralayıp girdikleri evden 750 lira, 2 cep telefonu, bir kadın ceketi, saç boyası ve evin pencere sinekliğini alıp kaçtı. Sabah paralarının çalındığı fark eden Eroğlu çifti durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Evde inceleme yapan ekipler, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı