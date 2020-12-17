  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Antalya'da eşini darbettiği öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı
Aktüel

Antalya'da eşini darbettiği öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 17:30:22 -
Antalya'da eşini darbettiği öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde karısını darbettiği iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Recep O, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, Antalya Barosu Alanya Kadın Çocuk Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu avukatları salonda hazır bulundu.

Söz verilen sanık Recep O, eşi Halime O'ya şiddet uygulamadığını öne sürdü.

Eşinin kendi kendine zarar verdiğini savunan Recep O, suçsuz olduğu için tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Recep O'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından basın açıklaması yapan avukat Halime Şenli, sanığın uzun süredir eşine şiddet uyguladığını, son olarak 29 Eylül'de eşini ağır şekilde darbettiğini söyledi.

Sanığın ihbar üzerine eve gelen polislere de kapıyı açmadığını savunan Şenli, "Davanın öldürmeye tam teşebbüsten açılması bizi memnun etti. Müvekkilim hala öldürülme korkusuyla yaşıyor. Bu korku nedeniyle artık Alanya'da yaşamıyor. Halime'nin sesini duyuralım istiyoruz. Bir daha Halimeler ölmesin istiyoruz." dedi.

Alanya ilçesinde Recep O. iki çocuğunun annesi Halime O'yu 29 Eylül'de darbetmiş, hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alınmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya gündemini altüst eden gelişme: Aşı oldular, 10 dakika sonra...
Dünya

Dünya gündemini altüst eden gelişme: Aşı oldular, 10 dakika sonra...

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir hastanede, Alman biyoteknoloji şirketi Biontech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer tarafından geli..
Mersin'deki 'Gizemli ev'le ilgili yeni iddia! Panik başladı
Gündem

Mersin'deki 'Gizemli ev'le ilgili yeni iddia! Panik başladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 2016 yılında başlayan ve bir yıl süren kazıların yapıldığı 'Gizemli ev' olarak adlandırılan evle ilgili yeni bir..
Çin ile ABD arasında yeni polemik
Dünya

Çin ile ABD arasında yeni polemik

Çin, ABD ordusunun üst düzey komutanları ile planlanan askeri istişare toplantısına katılmadı. ABD'nin Hint Pasifik Kuvvetleri Komutanı Oram..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay