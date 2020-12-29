Antalya'da eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürmekten yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hilmi Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müştekiler ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık Yılmaz, son savunmasında, olay günü eşinin evde yalnız olup olmadığını bilmediğini, eşiyle konuşma niyetiyle eve gittiğini savundu.

Eşinin kendisine hakaret etmesi üzerine olayların geliştiğini iddia eden Yılmaz, "Bir anlık sinirle yaptım. Eşimi çok seviyorum, yaşananlardan çok pişmanım." dedi.

Öldürülen Gülseren Yılmaz'ın annesi Gülnaz ve babası Ali Bayrak ise kızlarını öldüren sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Hilmi Yılmaz'ı "Üstsoydan eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet sanığa ayrıca "mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan da 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan anne Gülnaz Bayrak, kızının öldürülmesiyle yuvalarının yıkıldığını, iki torununun annesiz kaldığını söyledi.

Mahkemenin verdiği karardan memnun olduklarını belirten Bayrak, "En ağır cezayı aldı, katilin peşini bırakmayacağız. İnşallah cezaevinde çürür." dedi.

Ailenin avukatı Müjde Tozbey Erden ise sanık Yılmaz'ın öldürdüğü eşine iftira atarak haksız indirim almaya çalıştığını ama mahkemenin bu yönde bir indirim uygulamadığını belirtti.

Antalya Barosu Kadın Hakları Kurulu adına davayı takip eden avukat Halime Şenli Bilgin de sanığın en ağır şekilde cezalandırıldığını ve bu cezaların caydırıcı olmasını istediklerini ifade etti. Bilgin, "Geride kalan gözü yaşlı anne, baba ve 2 çocuk var ve çocuklar yalnız büyüyecek. Biz kadınlar öldürülmesin, şiddet görmesin, çocuklar, annesiz babasız büyümesin diye mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Alanya ilçesinde 26 Eylül 2019'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Hilmi Yılmaz (43) boşanma aşamasındaki eşi Gülseren Yılmaz'ı Kestel Mahallesindeki evinde bıçaklayarak öldürmüştü.



