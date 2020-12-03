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Aktüel Antalya'da down sendromlu çocukların yer aldığı klipte Kovid-19 tedbirleri anlatıldı
Aktüel

Antalya'da down sendromlu çocukların yer aldığı klipte Kovid-19 tedbirleri anlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 15:49:36 -
Antalya'da down sendromlu çocukların yer aldığı klipte Kovid-19 tedbirleri anlatıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'da down sendromlu çocukların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirinin 14 kuralını anlattıkları video ilgi çekti.

Kepez Belediyesi, Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneği ile Antalya Film Akademisi iş birliğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayıyla Kovid-19'da alınması gereken tedbirlerle ilgili down sendromlu çocukların yer aldığı video klip hazırlandı.

Klipte 14 down sendromlu çocuk yakın temasta bulunmama, ellerin yıkanması ve bol su tüketilmesi gibi tedbirleri eğlenceli bir şekilde anlattı.

Çekimler sırasında çocukların çevreleriyle eğlenceli diyaloglarına da klipte yer verildi.

Sosyal medyada yayımlanan video beğeni topladı.

Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneği Başkanı Gülcan Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli farkındalığına ve salgın sürecine dikkati çekme fikriyle yola çıktıklarını söyledi.

Kovid-19'dan korunmanın 14 kuralını down sendromlu çocukların diliyle söyletmeye çalıştıklarını belirten Ay, "Çocuklarımız bu sürecin farkında. Aynı zamanda çocuklarımız da fark edilsin istedik. Çocuklarımız 14 kuralın bilincinde ve hayatlarında dikkat ediyorlar." dedi.

Ay, çocukların hem kamera önü hem de arkasında yaşadıklarını videoda yansıtmalarıyla eğlenceli ve doğal bir klip ortaya çıktığını kaydetti.

Klip yönetmeni Mehmet Urba da çekimlere başlamadan önce down sendromlu çocukların bunu başaramayacağı düşüncesinde olduğunu belirtti.

Çekimler başladığında çocukların ortaya koyduğu performansın kendisini şaşırttığını söyleyen Urba, "Çekim sırasındaki ezber yeteneklerini ortaya koydular. Dilleri döndüğünce söylemeye çalıştılar ve çok güzel bir klip ortaya çıktı. Down sendromlu çocukların oyunculuk yeteneklerinin olduğunu ve fırsat verilerse güzel işler ortaya çıkabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

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