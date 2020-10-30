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Aktüel Antalya'da devrilen motosikletin sürücü hayatını kaybetti
Aktüel

Antalya'da devrilen motosikletin sürücü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-30 20:46:18 -
Antalya'da devrilen motosikletin sürücü hayatını kaybetti

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düşen motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Faruk İpek'in (27) kullandığı 07 MPL 92 plakalı motosiklet, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde devrildi.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, İpek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan İpek'in ilçede çalıştığı otelin kapanması nedeniyle arkadaşlarıyla vedalaşmak için otele geldiği ve dönüş yolunda kaza yaptığı öğrenildi.

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