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Gündem

Antalya'da deprem

Son dakika bilgisine göre; Antalya'da 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-13 18:40:00 -
Antalya'da deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre; Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 18:13'te yaşanan depremin derinliği 5.24 km olarak ölçüldü.

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