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Aktüel Antalya'da denizde yüzenlere yunus sürprizi
Aktüel

Antalya'da denizde yüzenlere yunus sürprizi

Serik ilçesinde sahile yaklaşan yunus, 10 dakika suya dalıp çıktı - Bir otelin animasyon ekibince drone ile kaydedilen gösteri, tatilcilerin beğenisini topladı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 13:40:22 -
Antalya'da denizde yüzenlere yunus sürprizi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde denizde yüzenlerin yakınına kadar gelen yunus, tatilcileri suda yaptığı hareketlerle kendisine hayran bıraktı.

Kadriye Turizm Bölgesi'ndeki sahilde denize girenlerin yanına kadar yaklaşan yunus, 10 dakika boyunca sık sık suya dalıp çıktıktan sonra gözden kayboldu.

Yunusun gösterisi izleyenlerin beğenisini topladı.

- Gösteri drone ile görüntülendi

Öte yandan sahilde drone ile çekim yapan bir otelin animasyon ekibi, yunusu farketti.

Ekip, insanların yakınına kadar gelip, adeta gösteri yapan yunusun görüntüsünü kayıt altına aldı.

Görüntülerde hem yunusun hem de gösteriyi izleyen insanların keyifli dakikalar yaşadığı görüldü.


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