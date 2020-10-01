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Aktüel Antalya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı
Aktüel

Antalya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı

Boğulma tehlikesi geçiren kişi ve cankurtaranın dalgaların arasından halatla çekilmesi sahildekiler tarafından görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-10-01 17:10:07 -
Antalya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı

ANTALYA(AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, cankurtaran ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Selinus sahilinden yüzmek için denize giren bir kişi bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Plajdaki cankurtaran, halata bağlı can simidiyle bu kişinin yanına gitti.

Dalgalar arasındaki vatandaşı kıyıya çıkarmakta zorlanan cankurtaranın yardımına o sırada sahilde bulunan belediye personeli koştu.

Belediye çalışanları, can simidine bağlı halatı çekerek boğulma tehlikesi geçiren kişi ile cankurtaranı kıyıya çekti.

Yaşananlar sahildekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

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