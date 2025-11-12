Antalya’da dehşet! Polis memuru ailesini katletti
Antalya’da görev yapan bir polis memuru, henüz belirlenemeyen bir sebeple eşi ve iki çocuğunu tabancayla vurarak öldürdü. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede anne ve iki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Antalya’nın Kepez ilçesi korkunç bir haberle sarsıldı.Olay, Demirel Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Polis memuru, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanında bulunan tabancayla eşi ve 2 çocuğuna ateş açtı.
Çevredeki vatandaşların silah seslerini duyması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne ile 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli memur, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.
Teknoloji
Türk savunma teknolojileri Afrika’da vitrine çıktı: Kıta ülkeleriyle “kazan-kazan” temelli ilişkiler geliştirildi