  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 evladımızı şehit verdik! Milletimizin başı sağ olsun! Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek mümkün değil

Avukat Yaşar Baş'tan ilk değerlendirme: İmamoğlu suç örgütü iddianamesinde FETÖ benzerliği

Gazze'ye insani yardım girişi için flaş karar. İsrail sınır kapısını açtı

Canan, Ekrem’e bu yüzden mi şizofren dedi? İşte İmamoğlu’nun Kaftancıoğlu’na attığı çalım

İletişim Başkanı duyurdu: Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile Ankara'daki konutunda bir araya gelecek

Gürcistan'da düşen uçağın kara kutusu bulundu

Kremlin’den insani yardım adı altında çirkin oyun! Rusya Afrikadan asker topluyor

Şer ittifakı işbaşında! Atina panikledi ısrarla Tel Aviv dedi

Yahudi teröristler süt fabrikasına saldırıp bütün kamyonları yaktı!

Önder Aksakal’dan İmamoğlu Suç Örgütü yorumu: Cumhuriyet tarihinde böyle bir ahlak dışı dönem yok
Yerel Antalya’da dehşet! Polis memuru ailesini katletti
Yerel

Antalya’da dehşet! Polis memuru ailesini katletti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Antalya’da dehşet! Polis memuru ailesini katletti

Antalya’da görev yapan bir polis memuru, henüz belirlenemeyen bir sebeple eşi ve iki çocuğunu tabancayla vurarak öldürdü. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede anne ve iki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalya’nın Kepez ilçesi korkunç bir haberle sarsıldı.Olay, Demirel Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Polis memuru, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanında bulunan tabancayla eşi ve 2 çocuğuna ateş açtı.

Çevredeki vatandaşların silah seslerini duyması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne ile 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli memur, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

 

 

Türk savunma teknolojileri Afrika’da vitrine çıktı: Kıta ülkeleriyle "kazan-kazan" temelli ilişkiler geliştirildi
Türk savunma teknolojileri Afrika’da vitrine çıktı: Kıta ülkeleriyle “kazan-kazan” temelli ilişkiler geliştirildi

Teknoloji

Türk savunma teknolojileri Afrika’da vitrine çıktı: Kıta ülkeleriyle “kazan-kazan” temelli ilişkiler geliştirildi

Uçak kazası sonrası Arıkan'dan dikkat çeken çağrı
Uçak kazası sonrası Arıkan'dan dikkat çeken çağrı

Gündem

Uçak kazası sonrası Arıkan'dan dikkat çeken çağrı

Cem Küçük‘ten uçak kazası için 'manidar' yorum: İddianamenin açıklandığı gün olması şüpheli
Cem Küçük‘ten uçak kazası için 'manidar' yorum: İddianamenin açıklandığı gün olması şüpheli

Gündem

Cem Küçük‘ten uçak kazası için 'manidar' yorum: İddianamenin açıklandığı gün olması şüpheli

Trafik kazası geçiren ünlü oyuncudan yeni haber
Trafik kazası geçiren ünlü oyuncudan yeni haber

Medya

Trafik kazası geçiren ünlü oyuncudan yeni haber

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uçağın enkazına ulaşıldı! Ali Yerlikaya’dan acı haber ve açıklama
Gündem

Uçağın enkazına ulaşıldı! Ali Yerlikaya’dan acı haber ve açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ile görüşmelerini sürdürdüğünü belirterek, C130 askeri kargo uçağının ..
Trende saat 09.05 gerginliği! Allah bu Kemalistlere akıl fikir versin! İyi ki uçakla gitmemişler
Gündem

Trende saat 09.05 gerginliği! Allah bu Kemalistlere akıl fikir versin! İyi ki uçakla gitmemişler

Trenle Anıtkabir’e giden bir grup Kemalist saat 09’u 05 geçe treni raylarda durdurmayan makiniste tepki gösterdi. Acil durum frenlerini çekm..
İstanbul’da adeta hayat durdu!
Gündem

İstanbul’da adeta hayat durdu!

Beceriksiz CHP'nin iki dönemdir idare ettiği mega kent İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23