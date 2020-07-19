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Antalya'da çıkan yangında restoran kül oldu

Antalya'nın Demre ilçesinde, sahildeki bir restoran çıkan yangında yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 05:49:00 -
Antalya'da çıkan yangında restoran kül oldu

Yangın, saat 21.30 sıralarında Beymelek Mahallesi sahilindeki Dalyan Balık Evi adlı restoranda çıktı. Mutfakta balık pişirilen yağın parlaması sonucu çıktığı tahmin edilen yangında alevler ahşap restoranı tamamen sardı. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre Hizmet Birimi’ne ait 2 itfaiye aracı, bir su tankeri ve Finike Orman İşletme Müdürlüğü Demre Orman Bölge Şefliği’ne ait iki arazözle müdahale edildi.

Yaklaşık 20 dakika içinde kontrol altına alınarak söndürülen yangının ardından soğutma çalışması yapıldı. Aygün Kuşakçı’ya ait balık evi, yangın sonrası kullanılmaz hale geldi. Yangın söndürme çalışmalarını, olay yerine gelen Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya da takip etti.

Başkan Kovakaya, yangın sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Esnafımızın yaralarını hep birlikte saracağız" dedi.

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