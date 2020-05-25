Antalya'da çıkan orman yangınında 8 hektar alan zarar gördü
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Demre ilçesinde çıkan yangında 8 hektar ormanlık alanda zarar oluştu.
Bademli mevkisi Belören köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine giden Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 15 arazöz, 60 yangın işçisi, 8 teknik eleman ve 1 dozer yangına müdahale etti.
Ekiplerin yoğun çalışması sonrası kontrol altına alınan yangında, 8 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.