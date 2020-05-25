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Aktüel

Antalya'da çıkan orman yangınında 8 hektar alan zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-05-25 18:41:22 -
Antalya'da çıkan orman yangınında 8 hektar alan zarar gördü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Demre ilçesinde çıkan yangında 8 hektar ormanlık alanda zarar oluştu.

Bademli mevkisi Belören köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine giden Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 15 arazöz, 60 yangın işçisi, 8 teknik eleman ve 1 dozer yangına müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çalışması sonrası kontrol altına alınan yangında, 8 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.


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