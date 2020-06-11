Antalya'da caretta carettalar için iş birliği protokolü imzalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde, caretta carettaların popülasyonunun araştırılması, izlenmesi ve korunması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Kemer Belediyesi ile Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi arasında, caretta carettalar için iş birliğine gidildi.

Taraflar arasında belediyede imzalanan protokolün ardından Belediye Başkan Necati Topaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çıralı Sahili'nin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta carettaların en önemli yuvalanma alanlarından olduğunu belirtti.

Caretta carettaların neslinin devamı için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Topaloğlu, "Kooperatif Başkanı ve Ulupınar Mahalle Muhtarı Habip Altınkaya ve Çıralı sakinleri yıllardır bu hayvanların korumalığını üstlendi. Biz de belediye olarak kendileriyle protokol imzaladık ve 4 personel görevlendirdik. Arkadaşlarımız ve Çıralı sakinleri bu muazzam hayvanların bakımını ve koruyuculuğunu yapacak." diye konuştu.

Altınkaya ise Çıralı'da 15 yuva tespit ettiklerini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla sahildeki çalışmalarının bu sene daha rahat geçtiğini anlatan Altınkaya, "Belediyemizin de desteğiyle saat 21.00'den sonra vatandaşların ve turistlerin sahile inmelerini engelliyoruz. Sahilde caretta carettalar daha rahat yumurtlama yapabilmesi için hiçbir etkinliğe izin vermiyoruz." dedi.

Protokolün amacının Çıralı Sahili ve Çıralı ile Tekirova arasındaki koylar ve kumsallarda caretta carettaların popülasyonunun araştırılması, izlenmesi ve korunmasını sağlamak olduğu kaydedildi.