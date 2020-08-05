Antalya'da caretta caretta yavruları denizle buluştu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde dünyaca ünlü Çıralı Sahili'nde yumurtadan çıkan caretta carettalar denize ulaştı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in öncülüğünde bölge halkı ve bazı sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde kafesle koruma altına alınan sahildeki caretta caretta yavruları, 60 gün sonra yuvalarından çıktı.

Görevlilerce açılan yuvalarından ayrılan caretta caretta yavruları, zorlu yolculuğun ardından denizle buluştu.

Nesli tükenmekte olan caretta carettaların denizle buluşma anına turistler de eşlik etti. Sabah erken saatlerde sahile inerek caretta carettaların yumurtadan çıkışlarına şahitlik eden turistler anı fotoğrafladı.



Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı ve Ulupınar Mahalle Muhtarı Habip Altınkaya, bölgedeki caretta carettaların, sahilde nöbet tutan gönüllüler eşliğinde yaşam alanları denize kavuştuklarını belirtti.

Caretta carettaları korumak ve yumurta çıkışlarını gözlemlemek için Çıralı'ya gönüllü olarak gelen Uğur Akyol da her yıl bölgeye gelerek deniz kaplumbağalarını gözlem altında tuttuklarını kaydetti. Caretta carettaların korunmalarına ve yumurta çıkışlarına yardımcı olduklarını anlatan Akyol, zor ama güzel bir iş yaptıklarını bildirdi.







