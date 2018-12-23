Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Antalya'da canavar alarmı! Koyunları parçalayan hayvanın türü bilinmiyor

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi’nde son bir haftada ahırlarda meydana gelen saldırılar nedeniyle, mahalle sakinleri tedirgin durumda.

23 Aralık 2018 Pazar 12:28
Antalya'da canavar alarmı! Koyunları parçalayan hayvanın türü bilinmiyor

Antalya’da 3 gün önce bir çiftçinin vahşice parçalanarak telef olan koyunlarının ardından aynı mahallede oturan komşusunun 2 koyunu bilinmeyen canlıların saldırısına uğradı. Koyunlar yaralanırken, o anlara şahit olan hayvan sahipleri ise, “Odun almaya bile çıkamıyoruz” diyerek korkularını dile getirdi.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü gece saat 02.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi’nde meydana geldi. Cuma günü Necati Avcı’ya ait hayvan çiftliğinde 11 koyunun 6 tanesinin parçalanmasının ardından aynı olay mahallede yaşayan Ümit Biber'in de başına geldi. Kurbanlık hayvan alım-satım işiyle uğraşan Ümit Biber’in eşi, Cumartesi gecesi dışarıdan gelen tuhaf sesleri duydu. Seslerden şüphelenerek dışarıya çıkan genç kadın, ışığı açmadan etrafı kontrol etmeye başladı. Daha sonra ışığı yakarak balkonun altına eğilen Biber, tellerin arasından kurda benzer bir canlının, onun ardından ise köpeğe benzer devasa bir hayvanın olduğunu gördü. Korku dolu anlar yaşayan genç kadın hemen eşine seslendi. Koyun sahiplerini fark eden iki canlı da yol kenarına doğru kaçmaya başladı. Dışarıya çıkan Ümit Biber, biri hamile 2 koyununun yaralandığını fark etti. Olayın ardından kafa ve gövde kısımlarından yaralanan koyunların saldırının olduğu kapalı alana girmek istememesi dikkat çekti. Sahibinin alana götürme çabasına direnen koyunların ineklerin olduğu ahıra girerek onların yanında durduğu gözlendi.

“Buzağı kadar varmış”

3 gün önce komşusu Necati Avcı’nın başına gelen olayı anlatan Ümit Biber, hayvanların 2-3 gündür saldırı halinde olduğunu belirtti. Biber, “Cumartesi gecesi saat 02.00 sıralarında eşim televizyon izlerken dışarıdan ayak, yaprak sesleri gibi tuhaf sesler duyuyor. Ondan sonra şüpheleniyor ama dışarıda köpekler olduğu için ‘bir şey olmaz herhalde’ diyor. Ardından içi rahat etmeyince dışarıya çıkıyor ve ışığı açmadan etrafa bakıyor. Sonra ışığı yakıp balkonun altına eğilince koyunlara saldıran bir şeyin olduğunu görüyor. Kuyruğu uzun bir hayvan görünce öncesinde köpek sanıyor. Korkup bana sesleniyor, bende ön kapıdan çıktım. Eşim, ‘Kurt ve arkasında Kangal köpeğine benzer bir kurt’ diyor. İkisi de yoldan tarafa doğru kaçmışlar. Bizim koyunun biraz daha büyüğü, buzağı kadar varmış. Zaten arkadaki beyaz köpek içeriden çıkamadığı için baya bir uğraşıyor” dedi.

“Önümüze ne çıkacak diye korkuyoruz”

Biber, bir koyununun 3 aylık hamile olduğunu ve bahçelerine giren canlıların hamile koyunun karnını oyduğunu söyledi. Diğer koyununun ise gözünün oyulduğunu dile getiren Biber, “Bizim çocuklarımız da var. Gece odun almaya çıkarken önümüze ne çıkacak diye korkuyoruz. Mahalle çok tenha bir yerde. Böyle bir şehirde bu oluyorsa, köylerdeki hayvancılık yapanları düşünemiyorum” ifadelerini kullandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 12:28
  1. Antalya
  2. Muratpaşa
  3. Canavar alarmı
  4. koyunlara saldırı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu çatı altında (DEİK) aslında KOBİ'leri de almak suretiyle ufku daha da genişletmek, KOBİ'lerin bakış açılarını çok daha güçlü hale getirmek için bir adım atmamızın da ben de gereğine inanıyorum."
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu çatı..
    2. Erdoğan: "Yürürlüğe koyduğumuz..
    3. Uşak'ta 3 kardeş evde ölü bulundu
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002 yılında..
    5. Sağlık Bakanlığının obezite cerrahisi..
    6. Irak ve Kuveyt, sınırda petrol arayacak
    7. Atiker Konyaspor, Akhisarspor maçına..
    8. FETÖ'cü komiser itiraf etti! Polis..
    9. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi,..
    10. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    11. "Netanyahu modern zamanların..
    12. Bylock’çu Akay’ın yerine Aksar seçildi
    13. Suriye sınırını geçmek isterken..
    14. Eski ahşap seçim sandıkları kedilere..
    15. Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya: "Soğuk..
    16. Antalya'da trafik kazası: 1 ölü
    17. Tüm vatandaşları ilgilendiren..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı
    19. "ABD, Yüzyılın Anlaşması'yla İsrail'i..
    20. Kale Endüstri Holding'in ilk konsept..
    ‘Pezevenk’ ve kankası, teröristleri aratmadı! “Ayaklarından asarlar, zehirlerler...”
    ‘Pezevenk’ ve kankası, teröristleri aratmadı! “Ayaklarından asarlar, zehirlerler...”
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak