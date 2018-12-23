Antalya'da canavar alarmı! Koyunları parçalayan hayvanın türü bilinmiyor

Antalya’da 3 gün önce bir çiftçinin vahşice parçalanarak telef olan koyunlarının ardından aynı mahallede oturan komşusunun 2 koyunu bilinmeyen canlıların saldırısına uğradı. Koyunlar yaralanırken, o anlara şahit olan hayvan sahipleri ise, “Odun almaya bile çıkamıyoruz” diyerek korkularını dile getirdi.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü gece saat 02.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi’nde meydana geldi. Cuma günü Necati Avcı’ya ait hayvan çiftliğinde 11 koyunun 6 tanesinin parçalanmasının ardından aynı olay mahallede yaşayan Ümit Biber'in de başına geldi. Kurbanlık hayvan alım-satım işiyle uğraşan Ümit Biber’in eşi, Cumartesi gecesi dışarıdan gelen tuhaf sesleri duydu. Seslerden şüphelenerek dışarıya çıkan genç kadın, ışığı açmadan etrafı kontrol etmeye başladı. Daha sonra ışığı yakarak balkonun altına eğilen Biber, tellerin arasından kurda benzer bir canlının, onun ardından ise köpeğe benzer devasa bir hayvanın olduğunu gördü. Korku dolu anlar yaşayan genç kadın hemen eşine seslendi. Koyun sahiplerini fark eden iki canlı da yol kenarına doğru kaçmaya başladı. Dışarıya çıkan Ümit Biber, biri hamile 2 koyununun yaralandığını fark etti. Olayın ardından kafa ve gövde kısımlarından yaralanan koyunların saldırının olduğu kapalı alana girmek istememesi dikkat çekti. Sahibinin alana götürme çabasına direnen koyunların ineklerin olduğu ahıra girerek onların yanında durduğu gözlendi.

“Buzağı kadar varmış”

3 gün önce komşusu Necati Avcı’nın başına gelen olayı anlatan Ümit Biber, hayvanların 2-3 gündür saldırı halinde olduğunu belirtti. Biber, “Cumartesi gecesi saat 02.00 sıralarında eşim televizyon izlerken dışarıdan ayak, yaprak sesleri gibi tuhaf sesler duyuyor. Ondan sonra şüpheleniyor ama dışarıda köpekler olduğu için ‘bir şey olmaz herhalde’ diyor. Ardından içi rahat etmeyince dışarıya çıkıyor ve ışığı açmadan etrafa bakıyor. Sonra ışığı yakıp balkonun altına eğilince koyunlara saldıran bir şeyin olduğunu görüyor. Kuyruğu uzun bir hayvan görünce öncesinde köpek sanıyor. Korkup bana sesleniyor, bende ön kapıdan çıktım. Eşim, ‘Kurt ve arkasında Kangal köpeğine benzer bir kurt’ diyor. İkisi de yoldan tarafa doğru kaçmışlar. Bizim koyunun biraz daha büyüğü, buzağı kadar varmış. Zaten arkadaki beyaz köpek içeriden çıkamadığı için baya bir uğraşıyor” dedi.

“Önümüze ne çıkacak diye korkuyoruz”

Biber, bir koyununun 3 aylık hamile olduğunu ve bahçelerine giren canlıların hamile koyunun karnını oyduğunu söyledi. Diğer koyununun ise gözünün oyulduğunu dile getiren Biber, “Bizim çocuklarımız da var. Gece odun almaya çıkarken önümüze ne çıkacak diye korkuyoruz. Mahalle çok tenha bir yerde. Böyle bir şehirde bu oluyorsa, köylerdeki hayvancılık yapanları düşünemiyorum” ifadelerini kullandı.