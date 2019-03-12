Antalya'da can pazarı! Yolcu otobüsü kaza yaptı Antalya'da şehirlerarası yolcu otobüsü, sürücüsünün yağışlı ve kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yan yattı. Kazada 2'si ağır, 15 kişi yaralandı.

Antalya’da yağışlı ve kaygan yolda yan yatan otobüsteki yolculardan 15'i yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi Edinilen bilgiye göre kaza saat 14.45 sırasında Burdur-Antalya karayolunun 34’üncü kilometresi Çubuk Beli mevkiinde meydana geldi. Süleyman K. idaresindeki şehirlerarası yolcu otobüsü, sürücüsünün yağışlı ve kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yan yattı. Kazada 2’si ağır 15 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Jandarma kaza sonrası inceleme başlattı.

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