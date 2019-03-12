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Antalya'da can pazarı! Yolcu otobüsü kaza yaptı

Antalya'da şehirlerarası yolcu otobüsü, sürücüsünün yağışlı ve kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yan yattı. Kazada 2'si ağır, 15 kişi yaralandı.

12 Mart 2019 Salı 16:54
Antalya'da can pazarı! Yolcu otobüsü kaza yaptı

Antalya’da yağışlı ve kaygan yolda yan yatan otobüsteki yolculardan 15'i yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

Edinilen bilgiye göre kaza saat 14.45 sırasında Burdur-Antalya karayolunun 34’üncü kilometresi Çubuk Beli mevkiinde meydana geldi. Süleyman K. idaresindeki şehirlerarası yolcu otobüsü, sürücüsünün yağışlı ve kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yan yattı. Kazada 2’si ağır 15 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Jandarma kaza sonrası inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:54
  1. Çubuk Beli mevkii
  2. Burdur-Antalya karayolu
  3. kaygan yol
  4. Jandarma
  5. şehirlerarası yolcu otobüsü
  6. trafik kazası

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