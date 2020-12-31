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Aktüel Antalya'da çaldığı öne sürülen motosikletle gezerken yakalanan şüpheli tutuklandı
Aktüel

Antalya'da çaldığı öne sürülen motosikletle gezerken yakalanan şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 18:32:41 -
Antalya'da çaldığı öne sürülen motosikletle gezerken yakalanan şüpheli tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde çaldığı iddia edilen motosikletle gezerken yakalanan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince farklı zamanlarda ve adreslerde park halindeki motosikletlerin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını M.B'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Ekipler, M.B'yi çaldığı öne sürülen motosikletle dolaşırken gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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