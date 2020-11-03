Antalya'da boşandığı eşini öldürdüğünü itiraf eden şüpheli gözaltına alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'da polisi arayarak boşandığı eşini öldürdüğünü itiraf eden zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Anıl K, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, boşandığı eşi Neslihan Yılmaz'ı (36) Muratpaşa ilçesi Kundu ormanlık alanından öldürdüğünü belirtti.

Ormanlık alana sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, boğazında kesikler olan Yılmaz'ın öldüğünü belirledi.

Zanlı Anıl K. gözaltına alındı. Yılmaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Şüphelinin ifadesinde, boşandığı eşiyle 8 ve 9 yaşındaki çocuklarının velayeti konusunda tartıştıklarını, cinayeti bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi.

Yılmaz'ın ağabeyi İsmet Yılmaz ise kız kardeşi ile Anıl K'nin yaklaşık 6 yıl önce ayrıldığını, çocukların velayeti konusunda sürekli tartıştıklarını söyledi.

Anıl K'nin kız kardeşiyle konuşmak için dün Adapazarı'ndan Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki evlerine geldiğini belirten Yılmaz, "Çocukların velayetine ilişkin karar vereceklerdi. 'Evde konuşun.' dedim. Çocuklar etkilenmesin diye 'Yarım saatliğine çıkalım, dışarıda konuşalım.' dediler. Sonra ne oldu bilmiyorum. Çok üzgünüm. Olayın ardından şüpheli tekrar eve geldi. 'Sizin yapamadığınızı ben yaptım." dedi." ifadelerini kullandı.