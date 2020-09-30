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Aktüel Antalya'da bir kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin dava
Aktüel

Antalya'da bir kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin dava

Kaza öncesi alkol aldığını belirten sanığın istinaf mahkemesinde yargılanmasına başlandı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 15:57:25 -
Antalya'da bir kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin dava

ANTALYA (AA) - Antalya'da trafik kazası sonucu bir kişinin ölümüne neden olan sanığın istinaf mahkemesinde yargılanmasına başlandı.

Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık G.G, kazada hayatını kaybeden Satılmış Fırat'ın eşi Cansu, kız kardeşi Burcu Fırat ve annesi Satı Gedik ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık G.G, kaza günü nişanlısını eve bıraktıktan sonra trafikte ilerlerken yanıp sönen bir ışık gördüğünü söyledi.

Sürücünün motosikletin önünü kaldırarak kendisine doğru geldiğini, bu sırada çarpıştıklarını iddia eden G.G, "Çarpışmadan sonra korktuğum için olay yerinden ayrılarak evime gittim. Başsağlığı diliyorum, kimse kimseyi bilerek öldürmez. Bu insanı tanımıyorum, Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Mahkeme başkanının sorusu üzerine G.G, kaza öncesi alkol aldığını ve 0,55 promil alkollü çıktığını ifade etti.

Anne Satı Gedik ise kaza görüntülerinde oğlunun şeridinde ilerlediğini, sanığın ise karşı şeride geçerek çarptığını kaydetti.

Kaza sonrası sanığın kaçtığını öne süren Gedik, "Oğlum çarpsaydı olay yerinden kaçmazdı, onu hastaneye götürürdü. Başkaları ambulansı arayarak oğlumu hastaneye yetiştirdi. Ayrıca sanığın yakınları kaza sonrası şikayetçi olmamam için beni telefonla arayarak tehditlerde bulundu." ifadelerini kullandı.

Duruşma, eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.

Öte yandan, duruşma öncesi kavga eden taraflar polis merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.

G.G'nin kullandığı otomobil, Kepez ilçesi Karşıkaya Mahallesi'nde 28 Ocak'ta Satılmış Fırat'ın kullandığı motosikletle çarpışmıştı. Kazada Fırat hayatını kaybetmiş, sürücü tutuklanmıştı. Antalya 9. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, sanığa "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçunda 3 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.


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