Antalya'da bir kişinin evinde çıkardığı yangın söndürüldü

ANTALYA (AA) - Antalya'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişinin evinde çıkardığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, ailesiyle Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan M.D. (38), evde annesi, babası ve erkek kardeşi varken yangın çıkartıp kaçtı.



Aile ve apartman sakinleri binayı boşaltırken, itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, hasar oluştu.

Baba Cemil D. gazetecilere, oğlunun sürekli sorun çıkarttığını belirterek, "Madde bağımlısı oğlum ikinci kez evi yaktı. Geçen yıl da bana ait otomobille 4 araca çarpması sonucu bir süre her ay karşı tarafa 5 bin lira ödeme yapmak zorunda kaldım." ifadesini kullandı.

Bina sakinlerinden Leyla Yorulmaz, yangın çıkınca hemen evinden çıktığını, yoğun duman nedeniyle merdivenden düştüğünü kaydetti.

Antalya Altı Nokta Körler Derneği Başkanı görme engelli Cemalettin Çakar da evinden çıkmaya çalışırken zor anlar yaşadığını dile getirdi.

