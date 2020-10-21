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Aktüel Antalya'da beton bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Aktüel

Antalya'da beton bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-21 15:52:12 -
Antalya'da beton bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde beton bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ahmet Ovacık'ın (27) kullandığı 07 GUU 18 plakalı motosiklet, Gazi Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyere çarptı.

Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle savrularak refüjdeki kanala düştü.

Çağrılan 112 Acil Servis ekibi, Ovacık'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ovacık'ın cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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