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Yerel Antalya'da aranma kaydı bulunan 164 kişi yakalandı
Yerel

Antalya'da aranma kaydı bulunan 164 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-06-01 15:42:00 -
Antalya'da aranma kaydı bulunan 164 kişi yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 164 kişi yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 164 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş ve diğer suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Çalışmalar sonucunda 10 ila 20 yıl arası 3, 5 ila 10 yıl arası 9, 2 ila 5 yıl arası 26, 2 yıl altı 28 ve kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 66 şahısla birlikte toplam 164 şahıs yakalandı.

Söz konusu şahıslar gözaltı işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. (İLKHA)
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