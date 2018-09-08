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Antalya'da aranan kişilere operasyon: 31 kişi tutuklandı

Çeşitli suçlardan arananlara düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 70 kişiden 31'i tutuklandı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 08:30
Antalya'da aranan kişilere operasyon: 31 kişi tutuklandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde özellikle hırsızlık suçlarından haklarında yakalama emri bulunan kişilere yönelik yürütülen uzun süreli istihbari çalışmalar sonucunda eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

Operasyonda, Antalya ve il dışı mahkemelerce asayiş suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan 70 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

Şüphelilerden 31'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 08:30
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Antalya
  3. Kepez

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