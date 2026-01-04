  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

CHP İl Başkanı Ümit Erkol’un eli izmirli garibanın cebinde! Ankara’dan gelmişler kaymağı yemişler!

Kritik minerallerde kontrol Çin’de! Türkiye dahil birçok ülkede fabrikalar durabilir

İşin bu boyutunu kimse konuşmuyor! ABD Venezuela saldırısında bakın kaç kişiyi katletti

Türkiye ekonomisi küresel türbülanstan ihracat rekoru ile çıktı: Sanayi sektörü tarihe geçti!

Maduro esir, artık rahatça sömürecekler! Venezuela’da Amerikan darbesi

Çetelere ve suç örgütlerine "silah" darbesi! 14 ilde dev operasyon: Yüzlerce silah ele geçirildi, suç yuvaları tek tek deşifre edildi!

Aileyi korumak öncelikli hedefimiz

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik’ten Venezuela açıklaması! "Siyasi tapu halkındır, dışarıdan dayatılamaz!"

Venezuela’nın geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ilan edildi: 7 isim üzerinden konuşuluyordu

AK Parti’den hadsiz Özgür’e ‘Maduro’ tepkisi! Bu siyasi yankesiciliktir
Yerel Antalya'da anne ve 7 yaşındaki kızının cansız bedeni bulundu!
Yerel

Antalya'da anne ve 7 yaşındaki kızının cansız bedeni bulundu!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Antalya'da anne ve 7 yaşındaki kızının cansız bedeni bulundu!

Antalya’nın Serik ilçesinde komşuların ihbarı üzerine harekete geçen polis ve sağlık ekipleri evde anne ve 7 yaşındaki kızını bıçakla öldürülmüş halde buldu. Olay sonrası güvenlik görevlisi olan şüpheli baba gece gittiği Ankara’da polise teslim oldu.

Olay, Serik ilçesi Orta Mahalle’de bulunan 2 katlı evin 1. katında meydana geldi. İddiaya göre , bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zübeyir Canatan ile eşi Songül Canatan (41) arasında akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, cinnet geçiren öfkeli koca, önce eşini daha sonrada 7 yaşında ki kızı Sena Canatan’ın bıçakla boğazını kesti. Olay sonrası sabah saatlerinde komşuları, evin kapısının açık olduğunu fark edince durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay sonrası Ankara’ya gitmiş

Olay yerine gelen ekipler. anne ve kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından anne Songul Canatan ve ilkokul 1. sınıfa gittiği öğrenilen kızı Sena Canatan’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Cinayet zanlısı baba Zübeyir Canatan’ın ise olay sonrası şehirlerarası otobüsle memleketi Ankara’ya gittiği ve karakola giderek teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

"Ne gürültü, ne de çığlık dulduk"

Ev sahibi Şaban Bülüç 2 yıldır ailenin kendi evinde ikamet ettiğini ve kavga ettiklerini dahi duymadıklarını belirterek, " 2 yıldır buradalar, kavgaları gürültüleri olmazdı. Birbirlerine en ufak bir kötü söz dahi söylediklerini duymadım. Sesi soluğu çıkmazdı. Hatta geçen gün kendisi gelip ‘Şu kirayı belirleyelim, yılı doldu’ dedi. Dün kavga gürültülerini de duymadık. Ben balıktaydım, bırak çabuk gel dediler. Geldiğimde polis ve ambulans buradaydı. Ne zaman oldu bilemiyoruz. Biz ne gürültü duyduk, ne çığlık duyduk, hiç bir şey duymadık. Ne yaptı uykuda mı yaptı, nasıl yaptığı da belli değil"

Kadın cinayetlerini konuşan çok, öldürülen 2 bin erkeği konuşan yok!
Kadın cinayetlerini konuşan çok, öldürülen 2 bin erkeği konuşan yok!

Aktüel

Kadın cinayetlerini konuşan çok, öldürülen 2 bin erkeği konuşan yok!

Ayşe Tokyaz cinayeti davasında flaş gelişme
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında flaş gelişme

Gündem

Ayşe Tokyaz cinayeti davasında flaş gelişme

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23