  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Antalya'da ampul değiştirmek isterken elektrik akımına kapılan kadın öldü
Aktüel

Antalya'da ampul değiştirmek isterken elektrik akımına kapılan kadın öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-21 22:02:36 -
Antalya'da ampul değiştirmek isterken elektrik akımına kapılan kadın öldü

ANTALYA (AA) - Antalya'da evindeki ampulü değiştirmeye çalışan kadın, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Serik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Zeynep Dişyapar (36), evinin odasındaki ampulü değiştirmek isterken elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan Dişyapar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dişyapar, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kadının cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ateistin kızı öykü lafı gediğine oturttu!
Gündem

Ateistin kızı öykü lafı gediğine oturttu! "İnancı olmayanlar vicdansızdır"

Babasının ateist olduğunu söyleyen oyuncu Öykü Gürman, "İnançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine inanmıyorum" dedi...
Almanya’da muhalefet partilerinden küstah Türkiye talebi
Gündem

Almanya’da muhalefet partilerinden küstah Türkiye talebi

Almanya’da muhalefet partilerinden Yeşiller ve Sol Parti küstah bir şekilde Türkiye’ye silah ambargosu uygulanmasını istedi.
Karamaollaoğlu yine hizmetleri diline doladı: Yol yapmak israftır
Gündem

Karamaollaoğlu yine hizmetleri diline doladı: Yol yapmak israftır

Hükümetin Türkiye'ye yaptığı çalışmalardan dolayı sıkça eleştiri getiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, şimdi de köprü ve..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay